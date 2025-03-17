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Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет

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Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла от адренокортикальной карциномы (рака надпочечников) на 44-м году жизни, сообщает The Guardian.

Актриса скончалась 16 марта в больнице вблизи Парижа. О своей болезни Декенн сообщила в октябре 2023 г.

О смерти Декенн также сообщила в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

«Франкоязычное кино слишком рано теряет талантливую актрису, которая еще так много могла ему предложить. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования ее семье и близким», – написала она.

Карьера Декенн началась с роли в фильме Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Розетта» (1999 г.), за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Она также была обладательницей многих других наград, в частности, за роли в фильмах «Девушка в поезде» (2009 г.) и «Наши дети» (2012 г.). Последним фильмом Декенн стала картина «Выживший» (2024 г.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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