Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет

Карьера Декенн началась с роли в фильме Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Розетта» (1999 г.), за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Она также была обладательницей многих других наград, в частности, за роли в фильмах «Девушка в поезде» (2009 г.) и «Наши дети» (2012 г.). Последним фильмом Декенн стала картина «Выживший» (2024 г.)