Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет
Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла от адренокортикальной карциномы (рака надпочечников) на 44-м году жизни, сообщает The Guardian.
Актриса скончалась 16 марта в больнице вблизи Парижа. О своей болезни Декенн сообщила в октябре 2023 г.
О смерти Декенн также сообщила в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.
«Франкоязычное кино слишком рано теряет талантливую актрису, которая еще так много могла ему предложить. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования ее семье и близким», – написала она.
Карьера Декенн началась с роли в фильме Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Розетта» (1999 г.), за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Она также была обладательницей многих других наград, в частности, за роли в фильмах «Девушка в поезде» (2009 г.) и «Наши дети» (2012 г.). Последним фильмом Декенн стала картина «Выживший» (2024 г.)