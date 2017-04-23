Госдума прописывается в сети

Госдума к концу апреля запустит официальные аккаунты в шести социальных сетях, сообщили «Ведомостям» человек, близкий к руководству нижней палаты, и сотрудник думского аппарата. Это «В контакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассники». Проведенный новым руководством Думы аудит цифрового направления показал, что ресурсы не соответствуют современным реалиям, говорят собеседники. По их словам, у думских аккаунтов должен быть легкий и современный дизайн (для них разработают фирменный стиль) и понятный читателям контент: новости, фото дня, интересные факты о Думе и депутатах, прямые трансляции, разъяснения законопроектов. При этом у председателя палаты Вячеслава Володина официальных аккаунтов ни в одной из соцсетей не будет. Сейчас у Госдумы есть только автоматический Twitter с новостями с официального сайта.

Подход к ведению аккаунтов будет не таким, как у других госорганов: за контент будут отвечать не SMM-специалисты, а профессиональные журналисты. Планируется, что информация будет доноситься разными способами: в Instagram – Госдума в лицах, в Facebook – мнения экспертов и оценка, «В контакте» – разъяснение законов, приводит пример человек в аппарате: «А чтобы показать открытость Думы и привлечь внимание, будет запущен ряд спецпроектов совместно с Mail.ru Group».

Такие спецпроекты обсуждаются, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Mail.ru Group: «Две наши крупнейшие социальные сети – «Одноклассники» и «В контакте» с их многомиллионными аудиториями – логичный и естественный канал для предоставления актуальной информации пользователям. Можно только приветствовать заинтересованность Госдумы в создании своих сообществ и групп в соцсетях – это повышает прозрачность деятельности, способствует открытому и оперативному диалогу».

Официальный сайт Госдумы по поручению Володина тоже модернизируют, продолжает думский аппаратчик: этим займется рабочая группа под руководством председателя комитета по информполитике Леонида Левина, и через полгода сайт должен перезапуститься. В итоге в Госдуме планируют собрать «объединенную редакцию по примеру ведущих СМИ» – заниматься сайтом и соцсетями будут около 20 сотрудников, знает собеседник.

Новая версия Законопроект, позволяющий лишать гражданства России осужденных за терроризм, заново внесен в Госдуму. К его авторам, лидерам четырех фракций, присоединились три зампреда Думы и ее председатель Вячеслав Володин.

Лучшие аккаунты госорганов в соцсетях – у МИДа и «Роскосмоса», считает директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев. У МИДа самое большое количество подписчиков (1,25 млн только в «Твиттере») и сообщений (несколько десятков в день), поясняет эксперт. «Роскосмос» же активно развивает аккаунты во «В контакте» и Instagram, добавляет Соловьев: «Сейчас он запустил во «В контакте» целый документальный сериал «В космосе», где показано, как готовится и проходит полет на МКС. Первую серию уже посмотрело 800 000 человек».

Решение завести аккаунты сразу в шести соцсетях абсолютно правильное, так как вместе они покрывают практически весь спектр пользователей, продолжает Соловьев: «В контакте» и «Одноклассники» – это соответственно более молодая и более возрастная аудитория по всей стране, Facebook и Telegram – особые социальные группы в Москве и региональных столицах (чиновники, политики, СМИ, креативный класс), Instagram – активная молодежь в средних и крупных городах. Но напрасно забыт «интернет-телевизор YouTube, где можно создать канал Госдумы», считает эксперт: «Алексей Навальный на этой неделе снова в топе YouTube благодаря походу на интервью к Юрию Дудю. Сложно представить, что вслед за ним к Дудю придет спикер Госдумы. Отправлять туда Наталью Поклонскую мы бы тоже не рекомендовали. А вот если бы к нему пришел, например, депутат Андрей Исаев, на ходу говорящий афоризмами и умеющий ответить на троллинг троллингом, – это была бы бомба».

В действиях руководства Думы может быть два мотива, полагает политолог Михаил Виноградов. Один – усилить контроль, так как соцсети стали слишком публичными площадками. Второй – рационализировать активность в соцсетях, попытаться исправить привычную ситуацию, когда депутат на своей странице ограничивается «описанием своих встреч в третьем лице и поздравлениями читателей с праздником или коллег-депутатов с днями рождения», говорит эксперт: «Например, Telegram удобнее для формирования повестки – важная для тебя новость почти гарантированно будет прочитана. И вообще вечная проблема Думы – научиться рассказывать о себе коротко. Грамотное использование Telegram может этому помочь».