Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Медведев

«Любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать».

Председатель правительства раскритиковал тех, кто хочет «жестко регламентировать культуру» и преследует «автора, произведение которого еще никто не видел». («Интерфакс»)

Сергей Лавров

«Заявления, которые звучат от военных в Вашингтоне и руководящих группировкой США в регионе, – непрофессиональные и ни на чем не основанные».

Министр иностранных дел назвал лживыми и не подтвержденными какими-либо фактами обвинения России в поставках оружия афганским талибам. (ТАСС)

Александр Захарченко

«Присутствие в зоне нашего с Киевом конфликта любой вооруженной «третьей силы» послужит не прекращению, а эскалации напряженности».

Лидер самопровозглашенной ДНР высказался «категорически против миротворческих или международных полицейских миссий» в Донбассе. («Интерфакс»)