Итоги торгов на Мосбирже 2 ноября

Прогноз БКС по курсу юаня на вторник – 12–12,3 руб., по курсу доллара – 80–82 руб. 2 ноября валюты корректировались вверх: сказывается уход с рынка части валютного предложения после завершения фискального периода, а также снижение геополитического энтузиазма, предполагает Смирнов. Кроме того, ощутимая просадка цен на нефть сулит снижение поддержки рубля в среднесрочной перспективе, добавил он. В четверг Минфин сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила до начала декабря – ожидания роста покупок тоже могут давить на рубль, отметил эксперт.