Итоги торгов на Мосбирже 2 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 2 ноябряИндекс нес потери на фоне спада нефтяных цен и роста геополитической неопределенности
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 2 ноября, уменьшился на 2,27% до 2458,67 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,78% и составил 956,53 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+27,92%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,7%), бумаги «БТС-золота» (+1,56%), «Полюса» (+1,24%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,17%). В аутсайдерах оказались бумаги «Фосагро» (-5,15%), «Русала» (-4,63%), префы и обычка «Татнефти» (-4,48 и -4,47% соответственно) и бумаги «Интер РАО» (-4,02%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,3% (+16 коп.) до 12,2 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,97 руб. (+42 коп.). Официальный курс евро составил 90,46 руб. (+80 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5% до $105,9/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,9% до $97,3/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник нес потери, опускаясь в сторону середины диапазона 2400–2500 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Спад нефтяных цен, затянувшаяся неопределенность с датой мирных переговоров по Украине и опасения инцидентов с дронами в День народного единства подталкивали к фиксации прибыли, рассуждает он. Зато снижение бумаг экспортеров сглаживалось ослаблением рубля, отметил эксперт.
Технически спуск бенчмарка ниже 2480 пунктов допускает продолжение коррекции в направлении 2420 пунктов, при этом новостной фон может в любой момент развернуть индекс вверх, допустил Смирнов.
Прогноз БКС по курсу юаня на вторник – 12–12,3 руб., по курсу доллара – 80–82 руб. 2 ноября валюты корректировались вверх: сказывается уход с рынка части валютного предложения после завершения фискального периода, а также снижение геополитического энтузиазма, предполагает Смирнов. Кроме того, ощутимая просадка цен на нефть сулит снижение поддержки рубля в среднесрочной перспективе, добавил он. В четверг Минфин сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила до начала декабря – ожидания роста покупок тоже могут давить на рубль, отметил эксперт.
Котировки нефти снизились на фоне надежд инвесторов на скорое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Смирнов. Представители Ирана в выходные провели переговоры с посредниками из Катара: обсуждались условия завершения войны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп хотел бы урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Уход нефтяных цен вниз ободрил китайские фондовые биржи, отметил Смирнов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе PMI КНР от Caixin в октябре ожидаемо сократился до 52 пунктов, но остался в области роста, указал он. В Соединенных Штатах более сдержанные настроения: во вторник промежуточные выборы в конгресс, их итоги могут сузить возможности администрации Трампа проводить свою политику, отметил эксперт.
3 ноября будет опубликован PMI и число открытых вакансий на рынке труда США за сентябрь. AMD, Shopify, Pfizer представят квартальные отчетности.