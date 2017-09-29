Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Вещь недели: Постамент под бюст Ельцина
Банальное человеконенавистничество
Как оправдывают новые памятники Ленину и Сталину
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Постамент под бюст Ельцина — вещь недели
А. Гордеев / Ведомости
Так или иначе, но вот в России, в современной демократической России, появился памятник товарищу Сталину – человеку, повинному в гибели миллионов людей; а заодно и новый памятник товарищу Ленину, точно так же повинному в гибели миллионов.
Официальная трактовка появления явных убийц в единой череде памятников руководителям российского (в разных формах) государства такова: история же, мол, из нее никого не выкинешь, надо представлять всех.
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