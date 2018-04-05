Есть ли жизнь без интернета

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Глубина проникновения интернета в 2017 г. в России после остановки в 2016 г. снова растет: ежедневно, по разным данным, интернетом пользуется больше 60% жителей страны. Но значительная часть интернет-пользователей в России, оказывается, считает, что вполне сможет без него обойтись. Как следует из результатов апрельского опроса ВЦИОМа, больше половины тех, кто выходит в сеть хотя бы раз в полгода, считает, что их жизнь никак или практически никак не изменится, если из нее полностью исчезнет интернет, а еще 39% регулярных пользователей уверено, что жизнь их, конечно, изменится, но к этим изменениям они смогут приспособиться. Итого в пересчете на всех жителей России только для одного из каждых 16 жизнь без интернета практически невозможна.

По данным MediaScope за декабрь 2017 г., в среднем каждый пользователь в возрасте от 12 до 64 лет проводит в интернете почти 2 часа ежедневно – и это только за десктопами, без учета мобильного доступа. Несмотря на такой высокий уровень зависимости от сети, 18% пользователей минимум раз в неделю добровольно отказывается от пользования интернетом. Как минимум раз в месяц устраивает себе сетевой детокс еще 15%, раз в полгода или реже по собственному желанию отключается от сети 12%. Зачем? Такой отдых полезен, уверено три четверти опрошенных: психологи говорят об эффекте эмоциональной разгрузки. Чаще всего о необходимости интернет-каникул упоминали жители сел и малых городов, в столицах и городах-миллионниках это менее популярная версия – сказывается привычка быть всегда на связи, о важности которой заявил каждый четвертый житель Москвы и Петербурга.