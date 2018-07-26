От редакции
Статья опубликована в № 4617 от 26.07.2018 под заголовком: Сам себе ФСБ

Сам себе ФСБ

Минстрой предлагаем жителям многоэтажек доплатить за антитеррористическую защиту — но они за нее уже заплатили
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Антитеррор – дело не только государственное, но и частное, полагают в Минстрое. На этой неделе ведомство опубликовало на портале нормативных правовых актов проект постановления правительства, который, в частности, обязывает владельцев жилья в многоквартирных домах финансировать «обеспечение антитеррористической защищенности» их домов, которое подразумевает как специальное оборудование, так и «проведение мероприятий». Это блестящая в своей беспроигрышности идея: с одной стороны, она снимает с государства в лице силовиков часть ответственности, а с другой – создает дополнительный ресурс для их кормления под исключительно благовидным предлогом защиты от терроризма.

Плату за защищенность предлагается дифференцировать в зависимости от активности террористов в регионе, этажности дома и потенциального ущерба, который может быть нанесен в результате теракта. Чем больше совершенных или предотвращенных терактов отмечалось за последние три года в городе, тем выше коэффициент опасности и, соответственно, плата – т. е. доплачивать придется или за плохую работу силовиков (в случае совершенных терактов), или за непроверяемые данные (в случае предотвращенных). Присваивать категории предлагается специальным комиссиям, куда войдут, в частности, представители спецслужб, нацгвардии и МЧС.

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