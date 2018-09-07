Почему России нужны Тони Роббинсы

Банальности позитивного мышления хорошо продаются в стране, где экономического оптимизма становится все меньше и меньше

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Richard Drew / AP

Первого сентября в Москве в Олимпийском состоялось выступление известного мотивационного спикера Тони Роббинса, оно имело огромный коммерческий успех. Как сообщает организатор – бизнес-школа «Синергия», послушать Роббинса пришло 26 200 зрителей, заплативших за билеты от 27 000 руб. (самые дешевые) до 500 000 (самые дорогие). Несмотря на такие цены, зрителям пришлось претерпеть значительные неудобства: из-за организационных накладок выступление вместо плановых 10 часов утра началось в 14.30, все это время люди провели в очередях.

Но стоило ли того выступление? Организаторы в рекламной кампании подчеркивали, что личный коучинг Роббинса стоит $1 млн и что Роббинс – гуру президентов и звезд Голливуда. По сравнению с миллионом долларов билеты по 27 000 руб. кажутся недорогими. Гонорар Роббинса за выступление в Москве составил как раз $1 млн, сообщил ректор бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов.