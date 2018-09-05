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Ректор «Синергии» назвал гонорар Тони Роббинса за выступление в «Олимпийском»

Гонорар лайф-коуча Тони Роббинса за выступление в России составил $1 млн, сообщил в колонке на сайте журнала Forbes Григорий Аветов, ректор школы «Синергия», ставшей одним из организаторов мероприятия. По его словам, это сумма «в чистом виде, без дополнительных расходов».

Семинар Роббинса прошел 1 сентября в «Олимпийском». Стоимость билетов в марте составляла от 15 000 до 300 000 руб. и повышалась каждый месяц. Максимальная цена – за VIP-место – составляла в августе 500 000 руб. Выступление и его организация вызвали обсуждение в социальных сетях: в частности, посетители жаловались на длинные очереди, а также на то, что мероприятие началось на четыре часа позже запланированного. По оценке одного из организаторов, в семинаре приняли участие 26 200 человек.

Как отметил Аветов в колонке, «все прошло не так гладко». Говоря об очередях, на которые жаловались участники семинара, он отметил, что регистрация на мероприятие была назначена на 9 утра, Роббинс должен был выйти к 14.30, и к 13.00 почти все купившие билеты – 95% – уже зашли в зал. «К 14.30, когда Тони вышел на сцену и действо началось, все были на месте с портативными переводчиками», – отметил ректор школы. Кроме того, Аветов утверждает, что Роббинс вышел вовремя и выступал на час дольше, чем должен был.

По словам Аветова, на рекламу семинара было потрачено около $2 млн, из них более $1 млн – в августе. «Мы создали мощную кампанию, я анализировал отклики – рекламу Тони видели буквально «на каждом углу». Конечно, мы не могли бы так рисковать, если бы не были уверены в бренде Тони Роббинса», – подчеркнул он.

Цена рекламной кампании – это «частичный ответ на вопрос, почему билеты такие дорогие», отметил Аветов. Он добавил, что в России стоимость билетов на выступление Роббинса «в три раза дешевле», чем по всему миру. Ректор «Синергии» привел в пример среднюю стоимость билетов в Нидерландах – $10 000, тогда как на выступление в «Олимпийском» самый дорогой билет стоил $8000.

Цена на билеты, написал Аветов, «определила и таргетировала» аудиторию семинара. «Понятно, что только определенная аудитория готова заплатить за билет, минимальная стоимость которого составляет 27 000 руб. Это обеспеченные люди, креативный класс, предприниматели, медиазвезды (Канделаки, Малахов, Собчак, Дибров), дети министров и премьер-министров зарубежных стран», – отметил ректор «Синергии».