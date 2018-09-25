С-300 под прикрытием политики

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Министерство обороны

Россия приняла решение передать Сирии зенитный ракетный комплекс С-300 в ответ на инцидент 17 сентября, когда сирийский зенитный комплекс С-200 в ходе отражения израильского налета сбил российский самолет-разведчик Ил-20. Вину за происшедшее Россия возложила на Израиль. Погибли 15 российских военных – ясно, что ни политически, ни с других точек зрения невозможно было оставить гибель военнослужащих без реакции.

Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что сирийцам передается автоматическая система управления ПВО и другие средства, которые (и это министр назвал главным) обеспечат идентификацию сирийской ПВО российских самолетов. Кроме того, в Сирию поставят средства радиоэлектронной борьбы, которые затруднят атаки на побережье Сирии, где и расположены российские военные объекты.

С-200 давно устарел: задание на разработку комплекса было выдано в СССР почти полвека назад, его огромная и быстрая ракета предназначалась для поражения в первую очередь высотных целей, таких, как стратегические бомбардировщики США B-52.

Из сообщений российского Минобороны следует, что сирийский С-200 стрелял в режиме, в котором он вообще не мог определить расстояние до цели, т. е. ситуация очень напоминала историю со сбитием украинским С-200 российского пассажирского Ту-154 в 2001 г. Как написано в «Правилах стрельбы» на С-200, если к моменту пуска ракеты свой самолет находится в луче радара подсветки цели на расстоянии ближе, чем цель, то пуск может быть произведен «только после выхода» своего самолета из луча. Но сирийцы не знали, чьим был Ил-20.