Поможет ли антипиратский меморандум производителям сериалов

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

«Интернет для контент-производителей перестает быть диким полем, мы прекращаем клевать друг друга, начинаем только активно помогать. И от этого польза будет и создателям контента, и игрокам интернета» (цитата по RNS) Константин Эрнст, Генеральный директор «Первого канала»

Российские телехолдинги и продюсеры подписали пакт с интернет-сервисами о совместной борьбе с пиратством. Один из самых важных пунктов – добровольное обязательство «Яндекса» оперативно удалять ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи.

Компании долго и упорно торговались по каждому пункту документа, один из продюсеров буквально за ночь до объявленного подписания документа поспорил на деньги, что стороны так и не придут к соглашению. Но в итоге проиграл. И теперь медиакомпании называют антипиратский меморандум не иначе как революцией для отрасли. Вот гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст считает, что интернет теперь перестанет быть диким и будет ласков к производителям сериалов и фильмов.