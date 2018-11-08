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Поможет ли антипиратский меморандум производителям сериалов

Пиратские сайты не исчезнут, масштаб потери ими трафика неочевиден
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«Интернет для контент-производителей перестает быть диким полем, мы прекращаем клевать друг друга, начинаем только активно помогать. И от этого польза будет и создателям контента, и игрокам интернета» (цитата по RNS)
Константин Эрнст, Генеральный директор «Первого канала»

Российские телехолдинги и продюсеры подписали пакт с интернет-сервисами о совместной борьбе с пиратством. Один из самых важных пунктов – добровольное обязательство «Яндекса» оперативно удалять ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи.

Компании долго и упорно торговались по каждому пункту документа, один из продюсеров буквально за ночь до объявленного подписания документа поспорил на деньги, что стороны так и не придут к соглашению. Но в итоге проиграл. И теперь медиакомпании называют антипиратский меморандум не иначе как революцией для отрасли. Вот гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст считает, что интернет теперь перестанет быть диким и будет ласков к производителям сериалов и фильмов.

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