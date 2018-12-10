Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Цифра недели 0 спасибо российскому бизнесу

Нужна ли бизнесу благодарность общества

Предприниматели бы предпочли, чтобы им просто не мешало государство
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Российский бизнес заслуживает благодарности общества, но пока так ее и не дождался, посетовал на Общероссийском гражданском форуме предправления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. «Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране», – досадовал Чубайс, которого общество считает одним из создателей этого самого бизнеса.

Вот как описал это Чубайс: «В «большом треугольнике» – власть, бизнес и общество – отношения удивительно гармоничны: власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает».

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