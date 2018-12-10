Нужна ли бизнесу благодарность общества
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российский бизнес заслуживает благодарности общества, но пока так ее и не дождался, посетовал на Общероссийском гражданском форуме предправления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. «Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране», – досадовал Чубайс, которого общество считает одним из создателей этого самого бизнеса.
Вот как описал это Чубайс: «В «большом треугольнике» – власть, бизнес и общество – отношения удивительно гармоничны: власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}