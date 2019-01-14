Почему в российской аспирантуре так мало защит

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Эффективность новой модели аспирантуры корректно будет оценивать начиная с 2019 г., когда выйдут на защиту первые аспиранты Денис Абрамов / Ведомости

Молодые кандидаты наук – основной двигатель инноваций и развития, обеспечивающего лидирующие позиции страны на международной арене. Однако в 2017 г. только 13% выпускников российской аспирантуры защитили диссертацию. Это на 5 п. п. ниже показателя 2015 г. и на 15 п. п. – 2010 г. В 2017 г. состоялось 2320 защит, что существенно ниже, чем в США (55 000 защит), Германии (29 000), Великобритании (26 000), Японии (16 000). Такая ситуация – показатель кризиса аспирантуры в России, а значит, пора обсудить пути ее развития и повышения ее эффективности.

Советские и российские аспирантские программы до 2013 г. основывались на немецкой модели наставничества: аспирант занимается исследованием под контролем научного руководителя и сам ответственен за результат. Согласно новому закону «Об образовании» аспирантура стала третьей ступенью образования и, как следствие, получила все атрибуты образовательной программы. Если раньше обучение сводилось к подготовке текста диссертации и кандидатским экзаменам, то теперь у аспирантов появилось значительное число обязательных учебных курсов и возможность завершить аспирантуру без защиты диссертации. Такая модель за рубежом называется структурированной.