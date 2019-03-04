Как снизить ставку по ипотеке до 8%
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Любит наша власть ставить всякие цели, обычно в виде красивых цифр. Коммунизм к 1980 г., всем отдельные квартиры – к 2000 г., удвоить ВВП и обогнать Португалию, войти в пятерку крупнейших экономик мира (по паритету покупательной способности, но все же), на Луну к 2030 г. (это, правда, не лидер страны, а Дмитрий Рогозин)... Ипотечные ставки – задача, конечно, не столь масштабная, зато постоянная. Одно из поручений президента по итогам послания Федеральному собранию 2019 г. – подготовить меры по снижению ставок до 8% годовых.
Спору нет: чем меньше процент, тем лучше. Платить меньше, больше людей смогут взять кредит – на радость банкам, застройщики больше продадут и построят, радость и прибыль с ними разделят чиновники и поставщики. Свобода лучше, чем несвобода.
Вот только ипотека – одна из тех сфер, где от президента мало что зависит. Ее цена определяется главным образом стоимостью денег в экономике. Попросту говоря, ключевой ставкой Центробанка. Кредиты эти обеспеченные, перестанет заемщик платить – банк заберет залог. От того, что этот залог сильно подешевеет, неплохо страхует первый взнос.
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