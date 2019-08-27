Когда роль шута переходит королю

Демонстрация президентом своего всеведения и всевластия никак не сказывается на положении дел в стране

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Как своевременно Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз – всего через несколько часов после того, как президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что реальные доходы людей растут медленно!

Не то слово – медленно: по прогнозу, на 0,1% за 2019 г. (Должно быть, президент к совещанию знал эту цифру.) «Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, – заметил он. – Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан».