Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Цифра недели

Когда роль шута переходит королю

Демонстрация президентом своего всеведения и всевластия никак не сказывается на положении дел в стране

Как своевременно Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз – всего через несколько часов после того, как президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что реальные доходы людей растут медленно!

Не то слово – медленно: по прогнозу, на 0,1% за 2019 г. (Должно быть, президент к совещанию знал эту цифру.) «Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, – заметил он. – Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Даша Бук.
23:12 27.08.2019
Вот это заметка!
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике