Повышение из Белого дома в Кремль

В пятницу три важных чиновника кабинета Дмитрия Медведева – бывшие вице-премьер Дмитрий Козак, министры экономики и культуры Максим Орешкин и Владимир Мединский – получили новые должности. Козак стал заместителем главы администрации президента (для чего внесли поправку в положение о ней), Орешкин и Мединский – помощниками президента. Они отличаются возрастом, карьерой и аппаратным весом. Разными будут и их полномочия. Козак с его большим стажем в исполнительной власти и опытом кризисного менеджера (полпред на Северном Кавказе и спецпредставитель Кремля по Приднестровью), наверное, займется урегулированием конфликта в Донбассе. Орешкин, вероятно, сконцентрируется на макроэкономике, а Мединский будет куратором культурно-исторической политики в ее нынешнем патриотическом изводе, обеспечивая идеологически выверенное празднование юбилея Победы.