Pfizer готовит предвыборную прививку

Pfizer готовит предвыборную прививкуПравительство США заплатит $1,95 млрд за 100 млн вакцин от коронавируса
Фармацевтический гигант Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech SE получат от правительства США $1,95 млрд за 100 млн доз вакцины от коронавируса. Объявленная в среду новость увеличила капитализацию Pfizer на $9 млрд за несколько часов.
Примечательно, что Pfizer сейчас не является лидером гонки разработчиков вакцин от коронавируса. Компания идет на условном третьем месте в этом увлекательном соревновании, пропуская вперед AstraZeneca и Moderna. Но у Pfizer есть важное преимущество: она ставит перед собой цель выпустить вакцину в октябре. То есть раньше всех. Не факт, что так и будет, однако именно про октябрь говорил харизматичный глава Pfizer Альберт Бурла в конце мая этого года.
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