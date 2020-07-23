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Pfizer готовит предвыборную прививку

Правительство США заплатит $1,95 млрд за 100 млн вакцин от коронавируса
Иван Чеберко
Pfizer – компания недели /Reuters

Фармацевтический гигант Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech SE получат от правительства США $1,95 млрд за 100 млн доз вакцины от коронавируса. Объявленная в среду новость увеличила капитализацию Pfizer на $9 млрд за несколько часов.

Примечательно, что Pfizer сейчас не является лидером гонки разработчиков вакцин от коронавируса. Компания идет на условном третьем месте в этом увлекательном соревновании, пропуская вперед AstraZeneca и Moderna. Но у Pfizer есть важное преимущество: она ставит перед собой цель выпустить вакцину в октябре. То есть раньше всех. Не факт, что так и будет, однако именно про октябрь говорил харизматичный глава Pfizer Альберт Бурла в конце мая этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных