Pfizer готовит предвыборную прививку

Примечательно, что Pfizer сейчас не является лидером гонки разработчиков вакцин от коронавируса. Компания идет на условном третьем месте в этом увлекательном соревновании, пропуская вперед AstraZeneca и Moderna. Но у Pfizer есть важное преимущество: она ставит перед собой цель выпустить вакцину в октябре. То есть раньше всех. Не факт, что так и будет, однако именно про октябрь говорил харизматичный глава Pfizer Альберт Бурла в конце мая этого года.