Михаил Мишустин не похож на лидера прорыва

Михаил Мишустин не похож на лидера прорываВозможен ли премьер с репутацией архитектора перемен?
Оценки результатов первого полугодия правительства Мишустина, приведенные в докладе агентства «Минченко консалтинг», оказались невысокими для нового кабинета. Нанятые для управления большими бюджетными программами чиновники не смогли полноценно принять вызовы эпидемии и экономического кризиса – проявился как дефицит самостоятельных решений, так и нехватка компетенций. При высокой интенсивности работы премьер утратил видение масштаба игры. Он замкнулся внутри локальной повестки, потерявшись, как полагают эксперты, внутри «большого правительства» (которое неформально объединяет кабинет с администрацией и «близким кругом» президента).
Причины этого на первый взгляд в кризисе, если только не видеть в нем возможность переформатировать ключевые процессы. Но проблема глубже – в распределении реальных полномочий и в ценностной основе, которая заложена в кадровые решения. «Доминирующая мотивация таких назначений, – говорит Минченко, – не развитие, а предотвращение рисков и безопасность». Этим объясняются решения нынешней власти в различные времена и в самых разных сферах: консолидация активов на базе госкорпораций, опасения в отношении западных цифровых платформ, формирование абсолютно управляемого бюрократического каркаса.