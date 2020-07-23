Михаил Мишустин не похож на лидера прорыва

Причины этого на первый взгляд в кризисе, если только не видеть в нем возможность переформатировать ключевые процессы. Но проблема глубже – в распределении реальных полномочий и в ценностной основе, которая заложена в кадровые решения. «Доминирующая мотивация таких назначений, – говорит Минченко, – не развитие, а предотвращение рисков и безопасность». Этим объясняются решения нынешней власти в различные времена и в самых разных сферах: консолидация активов на базе госкорпораций, опасения в отношении западных цифровых платформ, формирование абсолютно управляемого бюрократического каркаса.