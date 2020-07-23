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Михаил Мишустин не похож на лидера прорыва

Возможен ли премьер с репутацией архитектора перемен?
Алексей Фирсов
Alexander Astafyev / Sputnik / AFP

Оценки результатов первого полугодия правительства Мишустина, приведенные в докладе агентства «Минченко консалтинг», оказались невысокими для нового кабинета. Нанятые для управления большими бюджетными программами чиновники не смогли полноценно принять вызовы эпидемии и экономического кризиса – проявился как дефицит самостоятельных решений, так и нехватка компетенций. При высокой интенсивности работы премьер утратил видение масштаба игры. Он замкнулся внутри локальной повестки, потерявшись, как полагают эксперты, внутри «большого правительства» (которое неформально объединяет кабинет с администрацией и «близким кругом» президента).

Причины этого на первый взгляд в кризисе, если только не видеть в нем возможность переформатировать ключевые процессы. Но проблема глубже – в распределении реальных полномочий и в ценностной основе, которая заложена в кадровые решения. «Доминирующая мотивация таких назначений, – говорит Минченко, – не развитие, а предотвращение рисков и безопасность». Этим объясняются решения нынешней власти в различные времена и в самых разных сферах: консолидация активов на базе госкорпораций, опасения в отношении западных цифровых платформ, формирование абсолютно управляемого бюрократического каркаса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных