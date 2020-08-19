Шихан Куштау ждет компромисса

По большому счету он ничем не примечателен. Да, включен в список объектов всемирного значения Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO. Но и все, пожалуй. Ни какой-то исторической или культурной ценности. Ни даже особой природной красоты и уникальности.