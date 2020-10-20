Установлен новый рекорд скорости серийного автомобиля

Туатара, или гаттерия, – это редкая рептилия, обитающая в Новой Зеландии. А Tuatara (5,9 л, 2 нагнетателя, 1750 л. с.) – это вторая модель небольшой американской автокомпании SSC North America (ранее Shelby Super Cars), основанной в 1998 г. Концепт был представлен в 2011 г., первый промышленный экземпляр показан в 2018 г., а первый покупатель получил гиперкар стоимостью $1,6–1,9 млн в феврале 2020 г.