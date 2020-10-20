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Установлен новый рекорд скорости серийного автомобиля

SSC Tuatara разогнался свыше 500 км/ч
Илья Виноградов
Гиперкар Tuatara — вещь недели /SSC North America

Гиперкар Tuatara установил новый рекорд скорости для серийно выпускаемых автомобилей – 508,73 км/ч. Предыдущий рекорд продержался три года. 

Туатара, или гаттерия, – это редкая рептилия, обитающая в Новой Зеландии. А Tuatara (5,9 л, 2 нагнетателя, 1750 л. с.) – это вторая модель небольшой американской автокомпании SSC North America (ранее Shelby Super Cars), основанной в 1998 г. Концепт был представлен в 2011 г., первый промышленный экземпляр показан в 2018 г., а первый покупатель получил гиперкар стоимостью $1,6–1,9 млн в феврале 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных