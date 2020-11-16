Курьеры как фактор роста

Курьеры как фактор ростаПлатформенная экономика мешает повышению производительности труда
Акции протеста курьеров стали одним из двух главных – наряду с выступлениями медиков – социальных конфликтов года. Это неудивительно: в результате карантина сервисы доставки бурно росли на фоне кризиса большинства других отраслей. Например, Delivery Club в 2019 г. ежемесячно выполнял 2,2 млн заказов, а с мая 2020 г. этот показатель держится на уровне 5,5 млн. Выручка агрегатора выросла почти втрое, составив за II квартал года 2,5 млрд руб. Число курьеров тоже увеличилось – но только на 70%. Таким образом, нагрузка на работников выросла, а их доходы – нет. Это и вызывало протесты.
В июне был создан профсоюз «Курьер». Из-за карантина тысячи мигрантов не приехали в Россию, и агрегаторы столкнулись с дефицитом рабочей силы. Это только укрепило позиции профсоюза. Компаниям пришлось набирать в курьеры россиян, которые в среднем оказались больше готовы к защите своих социальных прав. 12 ноября в офисе Mail.ru, материнской компании Delivery Club, прошла встреча руководства сервиса с активом профсоюза, на которой было объявлено о серьезных уступках. Были понижены или вовсе отменены шесть из 12 видов штрафов, которые налагались на курьеров. Компания обещала рассмотреть вопрос о восстановлении на работе несправедливо уволенных, ввести обеденный перерыв и сделать еще некоторые шаги навстречу требованиям профсоюза.