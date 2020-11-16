Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Курьеры как фактор роста

Платформенная экономика мешает повышению производительности труда
Алексей Сахнин
Максим Стулов / Ведомости

Акции протеста курьеров стали одним из двух главных – наряду с выступлениями медиков – социальных конфликтов года. Это неудивительно: в результате карантина сервисы доставки бурно росли на фоне кризиса большинства других отраслей. Например, Delivery Club в 2019 г. ежемесячно выполнял 2,2 млн заказов, а с мая 2020 г. этот показатель держится на уровне 5,5 млн. Выручка агрегатора выросла почти втрое, составив за II квартал года 2,5 млрд руб. Число курьеров тоже увеличилось – но только на 70%. Таким образом, нагрузка на работников выросла, а их доходы – нет. Это и вызывало протесты.

В июне был создан профсоюз «Курьер». Из-за карантина тысячи мигрантов не приехали в Россию, и агрегаторы столкнулись с дефицитом рабочей силы. Это только укрепило позиции профсоюза. Компаниям пришлось набирать в курьеры россиян, которые в среднем оказались больше готовы к защите своих социальных прав. 12 ноября в офисе Mail.ru, материнской компании Delivery Club, прошла встреча руководства сервиса с активом профсоюза, на которой было объявлено о серьезных уступках. Были понижены или вовсе отменены шесть из 12 видов штрафов, которые налагались на курьеров. Компания обещала рассмотреть вопрос о восстановлении на работе несправедливо уволенных, ввести обеденный перерыв и сделать еще некоторые шаги навстречу требованиям профсоюза.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных