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Ирано-турецкая карабахская война

Иран перебросил войска на границы с Азербайджаном и надолго сохранит их там
Юрий Лямин , эксперт Центра анализа стратегий и технологий
Прекращение боевых действий в Карабахе вызвало в Иране вздох облегчения, но результаты войны с усилением турецкого влияния и военного присутствия в Азербайджане, а также ростом пантюркистских настроений вряд ли радуют иранское руководство /Ahmed Mukhtar / AP

После окончания первой карабахской войны в начале 1990-х гг. внешняя политика Ирана на этом направлении во многом шла в фарватере политики России. Иран также заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана, но высказывался исключительно за мирное разрешение конфликта и старался развивать связи как с Азербайджаном, так и с Арменией. Однако история фактических отношений Ирана с двумя этими странами заметно отличалась.

Отношения Тегерана и Еревана в последние четверть века были стабильными и хорошими. В Иране не видели угроз с этого направления, более того, членство Армении в ОДКБ и наличие там российской военной базы были сдерживающим фактором против усиления турецкого и американского влияния. В свою очередь, для Армении Иран стал очень важным политическим и экономическим партнером как сам по себе, так и как один из двух (наряду с Грузией) транзитных путей для торговли с внешним миром, так как границы с Азербайджаном и Турцией были закрыты со времен первой карабахской войны. Более того, поставки военных грузов для российской военной базы в Армении в последнее десятилетие были возможны только через Иран, так как Грузия после войны 2008 г. перекрыла российский военный транзит через свою территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных