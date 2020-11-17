Ирано-турецкая карабахская война

Отношения Тегерана и Еревана в последние четверть века были стабильными и хорошими. В Иране не видели угроз с этого направления, более того, членство Армении в ОДКБ и наличие там российской военной базы были сдерживающим фактором против усиления турецкого и американского влияния. В свою очередь, для Армении Иран стал очень важным политическим и экономическим партнером как сам по себе, так и как один из двух (наряду с Грузией) транзитных путей для торговли с внешним миром, так как границы с Азербайджаном и Турцией были закрыты со времен первой карабахской войны. Более того, поставки военных грузов для российской военной базы в Армении в последнее десятилетие были возможны только через Иран, так как Грузия после войны 2008 г. перекрыла российский военный транзит через свою территорию.