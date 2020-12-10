Женщины овладевают знанием лучше мужчин

Образовательное превосходство девочек постепенно нарастает начиная со школы. У мальчиков средние показатели ЕГЭ на 3–5 баллов ниже, чем у их одноклассниц. При этом за последние 20 лет девочки догнали мальчиков даже по считавшимся как бы «мужскими» предметам. По физике среди девочек средний балл составляет 46,7, а у мальчиков – 45, по информатике – 59,2 против 56,4, по географии – 53,8 и 52,3 соответственно. Исключение составляет только математика, в которой парни пока сохраняют символическое преимущество, которое, судя по динамике, они потеряют в течение 2–3 лет.