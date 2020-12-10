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Женщины овладевают знанием лучше мужчин

Но знание больше уже не такая сила
Алексей Сахнин , публицист
Евгений Разумный / Ведомости

Женщины все заметнее обгоняют мужчин по уровню образования. Если в середине ХХ в. мужчины втрое чаще женщин оканчивали вузы, а в 1980-х они по этому показателю сравнялись, то сегодня дипломы о высшем образовании имеют 39% российских женщин, тогда как среди мужчин этот показатель не превышает 29%. Но эти числа могут говорить о разном – как об успехах феминизма, так и девальвации ценности знания.

Образовательное превосходство девочек постепенно нарастает начиная со школы. У мальчиков средние показатели ЕГЭ на 3–5 баллов ниже, чем у их одноклассниц. При этом за последние 20 лет девочки догнали мальчиков даже по считавшимся как бы «мужскими» предметам. По физике среди девочек средний балл составляет 46,7, а у мальчиков – 45, по информатике – 59,2 против 56,4, по географии – 53,8 и 52,3 соответственно. Исключение составляет только математика, в которой парни пока сохраняют символическое преимущество, которое, судя по динамике, они потеряют в течение 2–3 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных