Россия может найти индо-пакистанский баланс

Россия может найти индо-пакистанский балансПродажа вооружений Индии не должна ограничивать их экспорт и в Пакистан
25 ноября завершились очередные, пятые по счету, российско-пакистанские учения «Дружба-2020», в которых от каждой из сторон приняло участие по роте спецназа. Сам по себе факт развития отношений с Пакистаном представляется позитивным.
У нас доминирует представление о Пакистане как о нестабильном государстве – спонсоре и укрывателе террористов, кровном враге дружественной России Индии, союзнике наших противников в афганской войне. Отчасти это представление верное. Но в значительной степени оно устарело, поскольку сформировалось под влиянием той самой афганской войны, закончившейся 30 лет назад. Кроме того, Москва до сих пор смотрит на Пакистан не столько собственными, сколько индийскими глазами.
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