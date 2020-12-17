Россия может найти индо-пакистанский баланс

У нас доминирует представление о Пакистане как о нестабильном государстве – спонсоре и укрывателе террористов, кровном враге дружественной России Индии, союзнике наших противников в афганской войне. Отчасти это представление верное. Но в значительной степени оно устарело, поскольку сформировалось под влиянием той самой афганской войны, закончившейся 30 лет назад. Кроме того, Москва до сих пор смотрит на Пакистан не столько собственными, сколько индийскими глазами.