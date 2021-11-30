Пустые кошельки: как электронные платежи изменили наши привычки

Пустые кошельки: как электронные платежи изменили наши привычкиПять лет назад в России появилась первая электронная платежная система
В Крыму из-за санкций не работает ни одна международная компания, в том числе и иностранные pay-системы. В большинстве случаев не получится снять деньги в местных банкоматах без комиссии, а карточки принимают далеко не везде. Например, на рынках, где лучше всего брать сочные помидоры и красный крымский лук, терминалов нет ни у кого. И это порождает комичные ситуации. Там можно встретить типичного туриста из центра России в рубашке с принтом на морской мотив, который в отчаянии носится между палатками и пытается найти терминал, чтобы расплатиться за арбуз. Зато в местных сетевых магазинах, напротив, можно наткнуться на счастливых покупателей, которым все-таки удалось совершить безналичный расчет и не искать по всему курорту банкомат.
Технология мобильных платежей стала неотъемлемой частью жизни современного человека. Сейчас сложно в это поверить, но первая система мобильных платежей Apple Pay запустилась в России всего пять лет назад – в октябре 2016 г. За ней подтянулись остальные – Google Pay, Android Pay, Samsung Pay. Сейчас свои платежные системы есть даже у крупных банков и компаний, например Sber Pay и Yandex Pay. По данным сервиса «ЮMoney», доля рay-платежей среди других способов безналичной оплаты достигла 17%. Доля покупок, оплаченных со смартфонов, за семь месяцев 2021 г. выросла с 50 до 59%. Основное количество покупок с помощью мобильных систем приходится на Apple Pay – 76%, на Google Pay приходится 24%. При этом число покупок через Google Pay выросло в 3,6 раза, через Apple Pay – на 13%.
Кто-нибудь видел мою банковскую карточку?
Если вы живете в большом городе, то, скорее всего, очень давно не держали в руках наличные. С большой долей вероятности вы давно не расплачивались банковской карточкой. Каждый раз искать ее в кошельке утомительно, а набирать данные карты для онлайн-оплаты – тем более. Заплатить телефоном можно везде: в магазинах, кафе, такси и даже киоске с газетами. Сложнее найти место, где не будет работать какой-нибудь из Pay. Оплата телефоном так легко вошла в нашу жизнь, потому что избавила от многих проблем.
Очень многие люди, отказавшиеся от наличных, рассказывают, что раньше они боялись краж. Еще одна причина – оказалось, что большое количество людей просто не любят носить с собой кошелек. Мужчинам его некуда положить, у женщин он занимает много место в сумочке или его неудобно доставать из рюкзака. Теперь главный страх жителя большого города – забыть смартфон или остаться с разряженной батарейкой. Да и в небольших населенных пунктах есть сетевые магазины и пункты выдачи популярных маркетплейсов, где можно расплатиться телефоном.
Отказываться от наличных нас также побуждают онлайн-сервисы и услуги, которых становится все больше на рынке. Казалось бы, еще недавно мы боялись заказать в интернете даже пиццу (а вдруг обманут: деньги снимут, а заказ не привезут), а теперь все свои потребности утоляем онлайн: заказываем еду, одежду и уборку квартиры, покупаем образование и жилье, оплачиваем ЖКХ и штрафы ГИБДД и многое другое. Даже чаевые можно оплатить картой с помощью сервисов вроде «Нетмонет» или SberFood (а тут еще и сам заказ без ожидания официанта). Больше не нужно перед выходом в ресторан проверять свои кошельки на наличие кэша, чтобы было чем отблагодарить персонал заведения. А у каждой службы доставки еды и продуктов («Яндекс.Еда», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и другие) есть функция «оставить чаевые курьеру».
Пандемия коронавируса только подстегнула развитие электронных платежей. В мире, где все стали бояться вирусов и микробов, грязные банкноты стало страшно брать в руки. В конце 2020 г. Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от бумажных денег. А прошлой весной крупные ритейлеры и службы доставки отказались от приема наличных, чтобы обезопасить клиентов и персонал в условиях распространения коронавируса. Среди них, например, были Wildberries, «М.Видео–Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», AliExpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и несколько других представителей отрасли.
Специалисты научного центра «Вектор» заявили, что на поверхности купюр вирус может жить не менее суток, а на поверхности монет – не менее трех часов. Карты тоже оказались не слишком гигиеничным продуктом. По данным некоторых исследований, на пластиковых карточках содержится примерно столько же микробов, как в метро. Карты часто кладут на столы, в папки со счетами в ресторанах и редко чистят. Во время локдауна случился гигантский всплеск доставки на дом и онлайн-оплаты. В итоге за январь — июль 2021 г. количество рay-платежей увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил сервис «ЮMoney». Кстати, этот же тренд наблюдается и в других странах. О росте платежей через рay-системы говорят в США и Германии.
Это просто неуважение!
Новые технологии изменили не просто наши привычки, они оказывают огромное влияние на рынок. Если в магазине нет возможности заплатить с помощью электронной системы, это вызывает огромное раздражение у покупателя и может стать поводом и вовсе отказаться от покупки. А отказ принять карточку в ресторане считается дурным тоном. Популярные городские издания даже пишут гиды для таких ситуаций. Советы сводятся к угрозам написать в налоговую.
Правда, многие продавцы научились просить сделать перевод на свою карточку. Но этой практикой уже заинтересовался Центральный банк, так что в скором времени можно ожидать более строго контроля за нелегальными переводами. Сейчас регулятор уточняет у банков, как устроены переводы с карты на карту, чтобы выработать рекомендации по рискам для таких переводов. Так что нелегальные переводы как минимум попадут под более пристальный контроль. А скорее всего, банки будут их блокировать.
Единственным препятствием для развития рay-систем остается бедность. По данным исследовательской компании «Ромир», наличный расчет предпочитают россияне с более низким заработком. Семьи с доходом на одного человека до 30 000 руб. пользуются таким способом оплаты в 60% случаев, с доходом более 60 000 руб. – в 30%. Это может объясняться тем, что в семьях с небольшим доходом более низкая финансовая грамотность и доверие банкам и мировой экономике в целом. Наличные в руках кажутся более надежными, чем невидимые деньги на банковском счету. Но в мире метавселенных и цифровых валют бумажные деньги если и останутся, то неизбежно станут раритетом. Как пластинки и долгие путешествия на поездах – очень атмосферно, но совершенно неудобно.