Пустые кошельки: как электронные платежи изменили наши привычки

Отказываться от наличных нас также побуждают онлайн-сервисы и услуги, которых становится все больше на рынке. Казалось бы, еще недавно мы боялись заказать в интернете даже пиццу (а вдруг обманут: деньги снимут, а заказ не привезут), а теперь все свои потребности утоляем онлайн: заказываем еду, одежду и уборку квартиры, покупаем образование и жилье, оплачиваем ЖКХ и штрафы ГИБДД и многое другое. Даже чаевые можно оплатить картой с помощью сервисов вроде «Нетмонет» или SberFood (а тут еще и сам заказ без ожидания официанта). Больше не нужно перед выходом в ресторан проверять свои кошельки на наличие кэша, чтобы было чем отблагодарить персонал заведения. А у каждой службы доставки еды и продуктов («Яндекс.Еда», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и другие) есть функция «оставить чаевые курьеру».