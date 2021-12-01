В свете нового штамма

В минувшую пятницу в СМИ стала распространяться информация относительно нового штамма COVID-19. Он был зафиксирован в Южной Африке, что привело к существенной коррекции на фондовых рынках, особенно в акциях компаний, бизнес которых чувствителен к пандемии. Позднее поступили заявления от ряда стран о прекращении авиасообщения с ЮАР для предотвращения распространения нового штамма. Настолько ли все плохо или реакция рынка и властей чрезмерна?