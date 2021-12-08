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Как оцифровать бизнес-модель

Открытость новому – новый «мягкий навык», который нужно культивировать в компании
Леонид Аникин , директор по развитию «VK цифровые технологии»
PIXABAY

Через 10 лет бизнес станет принципиально другим. Сейчас сложно предсказать, какие идеи приживутся, а что останется в прошлом. Но очевидно, что многие рынки достанутся компаниям с цифровыми бизнес-моделями.

Цифровая бизнес-модель – это не просто следствие цифровизации бизнес-процессов. Это когда с помощью технологий кардинально меняется продукт или услуга для клиента. Когда масштабирование идет не через наем персонала и открытие новых точек, а через каналы продвижения и маркетинг. Когда с помощью шеринговой экономики удается в 3–4 раза снизить цену. Когда благодаря этому количество людей, которые могут пользоваться услугой, вырастает в 10 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных