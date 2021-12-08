Как оцифровать бизнес-модель

Как оцифровать бизнес-модельОткрытость новому – новый «мягкий навык», который нужно культивировать в компании
Через 10 лет бизнес станет принципиально другим. Сейчас сложно предсказать, какие идеи приживутся, а что останется в прошлом. Но очевидно, что многие рынки достанутся компаниям с цифровыми бизнес-моделями.
Цифровая бизнес-модель – это не просто следствие цифровизации бизнес-процессов. Это когда с помощью технологий кардинально меняется продукт или услуга для клиента. Когда масштабирование идет не через наем персонала и открытие новых точек, а через каналы продвижения и маркетинг. Когда с помощью шеринговой экономики удается в 3–4 раза снизить цену. Когда благодаря этому количество людей, которые могут пользоваться услугой, вырастает в 10 раз.
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