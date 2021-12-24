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Сколько по нашим долгам заплатит следующее поколение

В долг Россия берет все больше
Дмитрий Пьянов , член правления банка ВТБ
Евгений Разумный / Ведомости

В контексте разговора о ESG часто упоминается ответственность перед будущими поколениями за решения, принимаемые в настоящем. Задумываться об этом перед лицом существующих или надвигающихся глобальных угроз, будь то пандемия или изменение климата, – это очень по-человечески. Оценивать же размер межпоколенческого трансферта непрерывно на всех уровнях управления регулярно практически невозможно.

Зачастую фокус общественного обсуждения серьезных изменений в экономической политике смещен на оценку их последствий для нас самих, но не для наших детей и внуков. Манкируя обязанностью думать о будущем, общество рискует сегодня заложить в фундамент экономической системы будущего проблемы, разбираться с которыми придется следующим поколениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных