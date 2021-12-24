Сколько по нашим долгам заплатит следующее поколение

В контексте разговора о ESG часто упоминается ответственность перед будущими поколениями за решения, принимаемые в настоящем. Задумываться об этом перед лицом существующих или надвигающихся глобальных угроз, будь то пандемия или изменение климата, – это очень по-человечески. Оценивать же размер межпоколенческого трансферта непрерывно на всех уровнях управления регулярно практически невозможно.