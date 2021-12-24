Сколько по нашим долгам заплатит следующее поколение

Сколько по нашим долгам заплатит следующее поколениеВ долг Россия берет все больше
В контексте разговора о ESG часто упоминается ответственность перед будущими поколениями за решения, принимаемые в настоящем. Задумываться об этом перед лицом существующих или надвигающихся глобальных угроз, будь то пандемия или изменение климата, – это очень по-человечески. Оценивать же размер межпоколенческого трансферта непрерывно на всех уровнях управления регулярно практически невозможно.
Зачастую фокус общественного обсуждения серьезных изменений в экономической политике смещен на оценку их последствий для нас самих, но не для наших детей и внуков. Манкируя обязанностью думать о будущем, общество рискует сегодня заложить в фундамент экономической системы будущего проблемы, разбираться с которыми придется следующим поколениям.
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