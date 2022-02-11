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Регулирование цен на продукты – опасный путь

Гораздо эффективнее адресная поддержка населения
Игорь Караваев , председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
Максим Стулов / Ведомости

Инфляция в России в 2021 г., по оценкам Росстата, составила 8,39%. Наибольший рост при этом показали именно продовольственные товары, на что еще в декабре 2020 г. обращал внимание даже президент РФ Владимир Путин.

В начале прошлого года именно резкий рост закупочных цен, спровоцированный целым рядом объективных причин, стал триггером для ужесточения административного регулирования: маятник качнулся в сторону государства, временно поставив под вопрос все достижения саморегулирования. Очевидно, что желание быстро и жестко отрегулировать цены, установив их в директивном порядке, кажется самым простым способом решения задачи обеспечения доступности продовольственных товаров для населения. Да, это самый простой путь, но и самый опасный. В краткосрочной перспективе такой подход может продемонстрировать эффективность, но на дальней дистанции он неминуемо приведет к ухудшению ситуации на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных