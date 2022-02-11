Регулирование цен на продукты – опасный путь

В начале прошлого года именно резкий рост закупочных цен, спровоцированный целым рядом объективных причин, стал триггером для ужесточения административного регулирования: маятник качнулся в сторону государства, временно поставив под вопрос все достижения саморегулирования. Очевидно, что желание быстро и жестко отрегулировать цены, установив их в директивном порядке, кажется самым простым способом решения задачи обеспечения доступности продовольственных товаров для населения. Да, это самый простой путь, но и самый опасный. В краткосрочной перспективе такой подход может продемонстрировать эффективность, но на дальней дистанции он неминуемо приведет к ухудшению ситуации на рынке.