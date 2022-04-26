Лекционная модель уходит в прошлое

Важным трендом образовательной сферы сегодня является (и останется в течение ближайших пяти лет) механизм передачи знаний peer-to-peer: от ментора, руководителя, коллеги, однокурсника и т. д. Это такой нетворкинг в образовательной среде, взаимное обучение, при котором люди обмениваются информацией, опытом, мнениями. Такой формат позволяет студентам не просто получать знания (что можно делать и самостоятельно), но еще и развивать коммуникативные навыки вместе с аналитическим мышлением. Взаимное обучение способствует повышению доверия внутри группы, а хорошая атмосфера важна с точки зрения эффективности образовательного процесса.