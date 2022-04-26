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Лекционная модель уходит в прошлое

Пять трендов российского рынка образования, которые будут набирать силу
Ведомости
Нельзя просто взять и поставить программу, по которой раньше учили в аудиториях, на рельсы гибрида / PIXABAY

За пять лет (2016–2021) объем российского рынка образовательных услуг увеличился с 1,8 трлн до 2 трлн руб. Серьезное влияние оказала пандемия – то, что раньше невозможно было представить, стало новой реальностью. Рынок меняется, отвечая на запросы его участников – учащихся и педагогов, – а также бизнеса как главного потребителя знаний и навыков, которые дает образование.

Нетворкинг и менторинг

Важным трендом образовательной сферы сегодня является (и останется в течение ближайших пяти лет) механизм передачи знаний peer-to-peer: от ментора, руководителя, коллеги, однокурсника и т. д. Это такой нетворкинг в образовательной среде, взаимное обучение, при котором люди обмениваются информацией, опытом, мнениями. Такой формат позволяет студентам не просто получать знания (что можно делать и самостоятельно), но еще и развивать коммуникативные навыки вместе с аналитическим мышлением. Взаимное обучение способствует повышению доверия внутри группы, а хорошая атмосфера важна с точки зрения эффективности образовательного процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных