Колумбийский фальстарт

Колумбия никогда не была заметна на международной арене. Гражданская война, то разгоравшаяся, то затихавшая с 1948 г., не позволяла ей активно заниматься иностранными проблемами. Но в последнее время о стране, известной в мире в основном кокаином и писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, заговорили.