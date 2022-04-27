Колумбийский фальстарт

Колумбийский фальстартКак президент Дуке решил монетизировать антироссийскую позицию страны
Колумбия никогда не была заметна на международной арене. Гражданская война, то разгоравшаяся, то затихавшая с 1948 г., не позволяла ей активно заниматься иностранными проблемами. Но в последнее время о стране, известной в мире в основном кокаином и писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, заговорили.
Президент Иван Дуке сделал два заметных заявления. Во-первых, он сказал, что его страна не планирует иметь дипломатических отношений с Россией из-за ситуации с Украиной. Во-вторых, он заявил, что Колумбия готова заменить Россию на рынках нефти, газа и угля.
Реакция на позицию Колумбии в международных делах последовала быстро: президент США Джо Байден заявил, что намерен присвоить Колумбии статус основного американского союзника вне Североатлантического альянса. «Я горд объявить, что я намереваюсь объявить Колумбию основным союзником вне НАТО... Это именно то, кем вы являетесь», – сказал он.
Таким образом, Дуке решил монетизировать политическую позицию Колумбии на мировой арене. Эта страна экспортирует нефть с начала ХХ века, а по запасам угля занимает одно из ведущих мест в мире. В Колумбии имеется довольно развитая инфраструктура, теоретически позволяющая нарастить добычу и экспорт углеводородов. Финансовая система в Колумбии – одна из самых стабильных в Латинской Америке: общеконтинентальные кризисы 1981–1983, 1986–1989 и 1998–1999 гг. эта страна перенесла гораздо легче других.