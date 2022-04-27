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Колумбийский фальстарт

Как президент Дуке решил монетизировать антироссийскую позицию страны
Евгений Трифонов , политолог
Президент Колумбии Иван Дуке / Fredy Builes / Reuters

Колумбия никогда не была заметна на международной арене. Гражданская война, то разгоравшаяся, то затихавшая с 1948 г., не позволяла ей активно заниматься иностранными проблемами. Но в последнее время о стране, известной в мире в основном кокаином и писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, заговорили.

Президент Иван Дуке сделал два заметных заявления. Во-первых, он сказал, что его страна не планирует иметь дипломатических отношений с Россией из-за ситуации с Украиной. Во-вторых, он заявил, что Колумбия готова заменить Россию на рынках нефти, газа и угля.

Реакция на позицию Колумбии в международных делах последовала быстро: президент США Джо Байден заявил, что намерен присвоить Колумбии статус основного американского союзника вне Североатлантического альянса. «Я горд объявить, что я намереваюсь объявить Колумбию основным союзником вне НАТО... Это именно то, кем вы являетесь», – сказал он.

Таким образом, Дуке решил монетизировать политическую позицию Колумбии на мировой арене. Эта страна экспортирует нефть с начала ХХ века, а по запасам угля занимает одно из ведущих мест в мире. В Колумбии имеется довольно развитая инфраструктура, теоретически позволяющая нарастить добычу и экспорт углеводородов. Финансовая система в Колумбии – одна из самых стабильных в Латинской Америке: общеконтинентальные кризисы 1981–1983, 1986–1989 и 1998–1999 гг. эта страна перенесла гораздо легче других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных