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Как поддержать пищевую отрасль

Важно, чтобы ритейлеры повернулись лицом к производителю и шли на уступки
Глеб Козлов , член правления «Руспродсоюза»
Важно без промедления отказаться от любой дополнительной нагрузки на бизнес. Здесь прежде всего речь идет про маркировку: от моратория на проверки до временной заморозки проекта на 3–5 лет / Ведомости

Российским производителям продуктов питания сегодня необходима поддержка со стороны как государства, так и торговых сетей. Есть ряд понятных мер и инструментов, которые могли бы помочь стабилизировать ситуацию.

В приоритетном порядке стоит говорить о таких мерах, как отмена НДС на продукты питания (так поступили, например, в Польше) или хотя бы снижение ставки НДС до 10% для всей цепочки «сырье – производитель – продавец». Однозначно поддержало бы производителей и введение моратория на проверку контрольными органами производственных предприятий (минимум до конца года), обеспечение льготного государственного кредитования (сроком до 10 лет со ставками не выше 5%), а также согласование значительных налоговых послаблений для производителей продуктов питания – отмена НДФЛ для сотрудников и налога на прибыль для самих компаний – как минимум на год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных