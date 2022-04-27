Как поддержать пищевую отрасль

В приоритетном порядке стоит говорить о таких мерах, как отмена НДС на продукты питания (так поступили, например, в Польше) или хотя бы снижение ставки НДС до 10% для всей цепочки «сырье – производитель – продавец». Однозначно поддержало бы производителей и введение моратория на проверку контрольными органами производственных предприятий (минимум до конца года), обеспечение льготного государственного кредитования (сроком до 10 лет со ставками не выше 5%), а также согласование значительных налоговых послаблений для производителей продуктов питания – отмена НДФЛ для сотрудников и налога на прибыль для самих компаний – как минимум на год.