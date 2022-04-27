Важно не снижать уровень автоматизации

Быстро запустить проекты, к примеру, в сфере управления производством или бизнес-аналитики невозможно. По большей части это сложные, дорогостоящие внедрения, требующие глубокого предварительного анализа процессов и до года фактических работ. Исключения – облака, но они в России пока не так уж популярны.