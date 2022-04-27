Важно не снижать уровень автоматизации

Важно не снижать уровень автоматизацииКак бизнесу мигрировать на отечественный софт
После приостановки работы ряда зарубежных поставщиков ПО в России кто-то начал судорожно искать отечественные аналоги используемых продуктов, а кто-то – переводить процессы в аналоговый формат. В результате у российских поставщиков образовались очереди на внедрение, а реальной пользы бизнес не получил.
Быстро запустить проекты, к примеру, в сфере управления производством или бизнес-аналитики невозможно. По большей части это сложные, дорогостоящие внедрения, требующие глубокого предварительного анализа процессов и до года фактических работ. Исключения – облака, но они в России пока не так уж популярны.
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