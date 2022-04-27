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Важно не снижать уровень автоматизации

Как бизнесу мигрировать на отечественный софт
Мария Аверина , партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon
Поэтому можно выдохнуть и заняться главным – резервным копированием и репликацией данных / Евгений Разумный / Ведомости

После приостановки работы ряда зарубежных поставщиков ПО в России кто-то начал судорожно искать отечественные аналоги используемых продуктов, а кто-то – переводить процессы в аналоговый формат. В результате у российских поставщиков образовались очереди на внедрение, а реальной пользы бизнес не получил.

Быстро запустить проекты, к примеру, в сфере управления производством или бизнес-аналитики невозможно. По большей части это сложные, дорогостоящие внедрения, требующие глубокого предварительного анализа процессов и до года фактических работ. Исключения – облака, но они в России пока не так уж популярны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных