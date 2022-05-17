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Как No-code технологии завоевывают мир

В ближайшие годы больше половины IT-продуктов будут разрабатываться без кода
Анна Радзиевская , основательница школы по созданию digital-продуктов и стартапов Code Breakers
Максим Стулов / Ведомости

Кризис 2022 г. ускорил и без того активное развитие сферы IT в России. Рост связан не только с необходимостью импортозамещения зарубежных цифровых продуктов, но и со стремлением российского бизнеса оптимизировать процессы, сократить расходы и минимизировать риски. Создание IT-продуктов без кода и программистов в нынешней ситуации – актуальнейшее решение, поэтому многие инвесторы оценили перспективы No-code и Low-code платформ.

Пандемия показала, что даже классическому офлайн-бизнесу нужны IT-продукты: от простого сайта до внутренних систем учета, CRM, мобильных и веб-приложений, которые оптимизируют рутинные бизнес-процессы и помогают расширить охват за счет многомиллионной интернет-аудитории. На фоне возрастающего спроса на IT-продукты No-code выгоден для бизнеса тем, что экономит время: вместо шести месяцев на то, чтобы сделать приложение или сайт, уйдет несколько недель. А стоимость традиционного цифрового продукта – от 3 млн руб. – в случае использования ноукода снижается на порядок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных