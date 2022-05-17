Как No-code технологии завоевывают мир

Пандемия показала, что даже классическому офлайн-бизнесу нужны IT-продукты: от простого сайта до внутренних систем учета, CRM, мобильных и веб-приложений, которые оптимизируют рутинные бизнес-процессы и помогают расширить охват за счет многомиллионной интернет-аудитории. На фоне возрастающего спроса на IT-продукты No-code выгоден для бизнеса тем, что экономит время: вместо шести месяцев на то, чтобы сделать приложение или сайт, уйдет несколько недель. А стоимость традиционного цифрового продукта – от 3 млн руб. – в случае использования ноукода снижается на порядок.