У фастфуда в России большое будущее

Выстояв в ковид и пережив всевозможные карантины, рестораторы вновь оказались в условиях тотальной неопределенности. Мы не можем строить долгосрочные планы: слишком часто меняются условия, события и обстоятельства. Курс доллара взлетает до 120 руб. – мы строим одни планы, курс падает до 60 руб. – мы вынуждены строить совершенно другие планы и заново просчитывать экономику. Между курсом в 120 и 60 руб. проходит всего месяц, и, следовательно, прогнозировать бизнес можно разве что на пару месяцев вперед – все остальные прогнозы как пальцем в небо.