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У фастфуда в России большое будущее

Этот сегмент наиболее защищен с точки зрения цен и наличия сырья
Сергей Миронов , генеральный директор компании Restconsult
Максим Стулов / Ведомости

Выстояв в ковид и пережив всевозможные карантины, рестораторы вновь оказались в условиях тотальной неопределенности. Мы не можем строить долгосрочные планы: слишком часто меняются условия, события и обстоятельства. Курс доллара взлетает до 120 руб. – мы строим одни планы, курс падает до 60 руб. – мы вынуждены строить совершенно другие планы и заново просчитывать экономику. Между курсом в 120 и 60 руб. проходит всего месяц, и, следовательно, прогнозировать бизнес можно разве что на пару месяцев вперед – все остальные прогнозы как пальцем в небо.

Тем не менее любой кризис – это появление новых трендов и точек роста. Пандемия изменила потребительские привычки, и ее последствия продолжают приносить рекордные выручки игрокам сегмента e-commerce и тем ресторанам, которые успели быстро переориентироваться на доставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных