Российская IТ-отрасль имеет все шансы достичь независимости

На фоне активного обсуждения контуров предстоящего импортозамещения в российской IТ-отрасли вопрос доступности электронно-компонентной базы по-прежнему остается за рамками фокуса участников рынка. Между тем уже в ближайшей перспективе пользователям цифровой инфраструктуры предстоит непростая задача перестройки своих производственных и бизнес-процессов в соответствии с новыми реалиями на рынке электронных компонентов. Важно, чтобы эта перестройка не сопровождалась приостановкой критически важных направлений деятельности и процедур для их поддержки.