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Российская IТ-отрасль имеет все шансы достичь независимости

Для этого вопросы импортозамещения должны решаться комплексно
Алексей Шмелев , исполнительный директор группы компаний РСК
Когда речь идет о сложных IТ-системах – например, тех, которые используются для высокопроизводительных вычислений, – то простая замена компонентов без серьезной перестройки внутренних процессов на предприятии вряд ли поможет / Евгений Разумный / Ведомости

На фоне активного обсуждения контуров предстоящего импортозамещения в российской IТ-отрасли вопрос доступности электронно-компонентной базы по-прежнему остается за рамками фокуса участников рынка. Между тем уже в ближайшей перспективе пользователям цифровой инфраструктуры предстоит непростая задача перестройки своих производственных и бизнес-процессов в соответствии с новыми реалиями на рынке электронных компонентов. Важно, чтобы эта перестройка не сопровождалась приостановкой критически важных направлений деятельности и процедур для их поддержки.

Договоримся о терминах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных