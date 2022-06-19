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Иностранные партнеры IT-отрасли готовы договариваться

Нынешний период дает шанс для российских поставщиков оборудования и софта
Елена Назарова , руководитель компании «Техтранслизинг», партнер «Сейф технолоджис»
Основной проблемой у российских производителей вычислительной техники остается отсутствие доступного финансирования / Андрей Гордеев / Ведомости

В середине весны казалось, что отечественную IT-отрасль ждут тяжелые времена. А сегодня становится понятным, что иностранные партнеры готовы договариваться, а российские компании могут вполне оперативно адаптироваться к новым реалиям. Начавшаяся несколько лет назад цифровая трансформация ускорилась – малый бизнес осуществляет ее за счет собственных возможностей, средний – с помощью собственных IT-служб и готовых сервисов с типовым функционалом. Есть все предпосылки, что уже через несколько месяцев проблема будет полностью решена.

Что касается крупного бизнеса, то здесь импортозамещение займет еще как минимум три года, оно потребует привлечения большого количества IT-разработчиков, интеграторов и других специалистов, а финансирование, скорее всего, будет происходить с участием лизинговых компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных