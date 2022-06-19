Иностранные партнеры IT-отрасли готовы договариваться

В середине весны казалось, что отечественную IT-отрасль ждут тяжелые времена. А сегодня становится понятным, что иностранные партнеры готовы договариваться, а российские компании могут вполне оперативно адаптироваться к новым реалиям. Начавшаяся несколько лет назад цифровая трансформация ускорилась – малый бизнес осуществляет ее за счет собственных возможностей, средний – с помощью собственных IT-служб и готовых сервисов с типовым функционалом. Есть все предпосылки, что уже через несколько месяцев проблема будет полностью решена.