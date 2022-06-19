Иностранные партнеры IT-отрасли готовы договариваться

Иностранные партнеры IT-отрасли готовы договариватьсяНынешний период дает шанс для российских поставщиков оборудования и софта
В середине весны казалось, что отечественную IT-отрасль ждут тяжелые времена. А сегодня становится понятным, что иностранные партнеры готовы договариваться, а российские компании могут вполне оперативно адаптироваться к новым реалиям. Начавшаяся несколько лет назад цифровая трансформация ускорилась – малый бизнес осуществляет ее за счет собственных возможностей, средний – с помощью собственных IT-служб и готовых сервисов с типовым функционалом. Есть все предпосылки, что уже через несколько месяцев проблема будет полностью решена.
Что касается крупного бизнеса, то здесь импортозамещение займет еще как минимум три года, оно потребует привлечения большого количества IT-разработчиков, интеграторов и других специалистов, а финансирование, скорее всего, будет происходить с участием лизинговых компаний.