Как ритейлу решить задачу импортозамещения товаров массового спроса

Один из сегментов, в которых трудно будет взять и поменять зарубежных поставщиков на отечественных, – парфюмерия и косметика. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, доля импорта в этой категории составляет около 60%. При этом здесь особенно важную роль играет лояльность к брендам – перейти с европейского люкса на товары российских производителей будут готовы далеко не все покупатели.