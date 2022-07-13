Как ритейлу решить задачу импортозамещения товаров массового спроса

Как ритейлу решить задачу импортозамещения товаров массового спросаДля этого необходим комплекс энергичных мер
Один из сегментов, в которых трудно будет взять и поменять зарубежных поставщиков на отечественных, – парфюмерия и косметика. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, доля импорта в этой категории составляет около 60%. При этом здесь особенно важную роль играет лояльность к брендам – перейти с европейского люкса на товары российских производителей будут готовы далеко не все покупатели.
Похожая история со средствами личной гигиены: здесь также доминируют западные бренды. Их доля в сегментах средств по уходу за полостью рта, телом, лицом, руками и ногами, по данным ритейлеров, составляла 50–77%, за волосами – почти 90%.
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