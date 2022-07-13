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Как ритейлу решить задачу импортозамещения товаров массового спроса

Для этого необходим комплекс энергичных мер
Ольга Сумишевская , сооснователь сервиса Skolkovo NextGen
Чтобы справиться с текущим кризисом, ритейлу придется двигаться сразу в нескольких направлениях / Максим Стулов / Ведомости

Один из сегментов, в которых трудно будет взять и поменять зарубежных поставщиков на отечественных, – парфюмерия и косметика. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, доля импорта в этой категории составляет около 60%. При этом здесь особенно важную роль играет лояльность к брендам – перейти с европейского люкса на товары российских производителей будут готовы далеко не все покупатели.

Похожая история со средствами личной гигиены: здесь также доминируют западные бренды. Их доля в сегментах средств по уходу за полостью рта, телом, лицом, руками и ногами, по данным ритейлеров, составляла 50–77%, за волосами – почти 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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