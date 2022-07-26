Клиники откажутся от избыточных услуг

Сейчас основной проблемой частных клиник стали сложности с поставками и повышение цен на расходные материалы – в частности, на «расходники» для лабораторных исследований, КТ и МРТ, а также для отделений стоматологии, косметологии, хирургии. Цены на них выросли на 20–80%. Конечно, частично это связано с ажиотажным спросом, который сами медицинские учреждения и создают, ожидая возможные перебои с поставками и пытаясь обеспечить непрерывную деятельность, делают запасы расходных материалов.