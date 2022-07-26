Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Клиники откажутся от избыточных услуг

Медцентрам придется оптимизировать работу
Наталия Хлевнюк , генеральный директор Скандинавского центра здоровья
Вся отрасль прорабатывает варианты импортозамещения и альтернативных поставок / Андрей Гордеев / Ведомости

Новая реальность уже значительно сказалась на частном медицинском бизнесе и, безусловно, изменит этот рынок. Но заметного сокращения не будет – скорее всего, продолжится тенденция, которая наблюдается уже давно: а именно слияний и поглощений игроков. Небольшим медцентрам гораздо сложнее, чем крупным участникам отрасли, снижать издержки в расчете на единицу услуги. Скорее всего, они будут закрываться или поглощаться крупными сетями.

Сейчас основной проблемой частных клиник стали сложности с поставками и повышение цен на расходные материалы – в частности, на «расходники» для лабораторных исследований, КТ и МРТ, а также для отделений стоматологии, косметологии, хирургии. Цены на них выросли на 20–80%. Конечно, частично это связано с ажиотажным спросом, который сами медицинские учреждения и создают, ожидая возможные перебои с поставками и пытаясь обеспечить непрерывную деятельность, делают запасы расходных материалов.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных