Клиники откажутся от избыточных услуг

Клиники откажутся от избыточных услугМедцентрам придется оптимизировать работу
Новая реальность уже значительно сказалась на частном медицинском бизнесе и, безусловно, изменит этот рынок. Но заметного сокращения не будет – скорее всего, продолжится тенденция, которая наблюдается уже давно: а именно слияний и поглощений игроков. Небольшим медцентрам гораздо сложнее, чем крупным участникам отрасли, снижать издержки в расчете на единицу услуги. Скорее всего, они будут закрываться или поглощаться крупными сетями.
Сейчас основной проблемой частных клиник стали сложности с поставками и повышение цен на расходные материалы – в частности, на «расходники» для лабораторных исследований, КТ и МРТ, а также для отделений стоматологии, косметологии, хирургии. Цены на них выросли на 20–80%. Конечно, частично это связано с ажиотажным спросом, который сами медицинские учреждения и создают, ожидая возможные перебои с поставками и пытаясь обеспечить непрерывную деятельность, делают запасы расходных материалов.