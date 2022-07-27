Логистика развивается по накатанной

В самой крупной товарной группе – FMCG, с одной стороны, высок уровень локализации, а с другой – велика зависимость от импортных комплектующих и сырья. Самый наглядный пример – упаковка Tetra Pak. Да, большинство транснациональных корпораций в России имеют большой портфель местных брендов, а что касается комплектующих, то их, вероятно, можно будет заменить на поставки из «нейтральных» и «дружественных» стран. Или по-прежнему импортировать из Европы, США или Японии, но уже через посредников.