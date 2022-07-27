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Логистика развивается по накатанной

Значимость колесного транспорта возрастает из-за снижения товарооборота через порты и железную дорогу
Герман Раскин , основатель платформы Loginet
Максим Стулов / Ведомости

У разных категорий товаров логистические цепочки выстраиваются по-разному: одни можно импортозаместить, другие требуют создания альтернативных транспортных коридоров.

В самой крупной товарной группе – FMCG, с одной стороны, высок уровень локализации, а с другой – велика зависимость от импортных комплектующих и сырья. Самый наглядный пример – упаковка Tetra Pak. Да, большинство транснациональных корпораций в России имеют большой портфель местных брендов, а что касается комплектующих, то их, вероятно, можно будет заменить на поставки из «нейтральных» и «дружественных» стран. Или по-прежнему импортировать из Европы, США или Японии, но уже через посредников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных