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Ритейл эти сложности преодолеет

Недавний опыт прохождения кризиса позволяет торговым сетям быть сейчас решительнее и гибче
Игорь Караваев , председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
Андрей Гордеев / Ведомости

В нынешней ситуации строить долгосрочные стратегии развития непродовольственного ритейла в России невозможно. Но можно уверенно говорить о том, что возможности для продолжения функционирования отрасли есть. Созданные товарные запасы непродовольственных ритейлеров позволяют удовлетворять потребительский спрос по основным категориям товаров на протяжении вплоть до полугода даже с учетом временной приостановки деятельности части поставщиков. Укрепление рубля становится одним из факторов постепенного снижения стоимости товаров, а импортозамещение в ряде сегментов позволяет делать потребителям альтернативные предложения.

Например, в рознице есть достаточные запасы лекарственных препаратов, гигиенических средств, бытовой химии. Речь идет и о стиральных порошках, и о средствах женской гигиены. Не стоит забывать, что есть и собственные производства, которым сейчас предстоит доказать качество и заслужить доверие своих потребителей. Но по факту то, с чем столкнулся ритейл в марте, – классическое явление искусственного ажиотажа. Во-первых, необоснованный страх, что эти товары исчезнут совсем. Во-вторых, страх, что на них существенно поднимется цена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных