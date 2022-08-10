Ритейл эти сложности преодолеет

Ритейл эти сложности преодолеетНедавний опыт прохождения кризиса позволяет торговым сетям быть сейчас решительнее и гибче
В нынешней ситуации строить долгосрочные стратегии развития непродовольственного ритейла в России невозможно. Но можно уверенно говорить о том, что возможности для продолжения функционирования отрасли есть. Созданные товарные запасы непродовольственных ритейлеров позволяют удовлетворять потребительский спрос по основным категориям товаров на протяжении вплоть до полугода даже с учетом временной приостановки деятельности части поставщиков. Укрепление рубля становится одним из факторов постепенного снижения стоимости товаров, а импортозамещение в ряде сегментов позволяет делать потребителям альтернативные предложения.
Например, в рознице есть достаточные запасы лекарственных препаратов, гигиенических средств, бытовой химии. Речь идет и о стиральных порошках, и о средствах женской гигиены. Не стоит забывать, что есть и собственные производства, которым сейчас предстоит доказать качество и заслужить доверие своих потребителей. Но по факту то, с чем столкнулся ритейл в марте, – классическое явление искусственного ажиотажа. Во-первых, необоснованный страх, что эти товары исчезнут совсем. Во-вторых, страх, что на них существенно поднимется цена.