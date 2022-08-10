Ритейл эти сложности преодолеет

Например, в рознице есть достаточные запасы лекарственных препаратов, гигиенических средств, бытовой химии. Речь идет и о стиральных порошках, и о средствах женской гигиены. Не стоит забывать, что есть и собственные производства, которым сейчас предстоит доказать качество и заслужить доверие своих потребителей. Но по факту то, с чем столкнулся ритейл в марте, – классическое явление искусственного ажиотажа. Во-первых, необоснованный страх, что эти товары исчезнут совсем. Во-вторых, страх, что на них существенно поднимется цена.