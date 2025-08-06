Выход на рынки Индии

Индия становится одним из ключевых направлений для российского бизнеса. В 2024 г. товарооборот между странами достиг почти $70 млрд, и обсуждается цель выйти на $100 млрд. Однако вместе с возможностями растут и риски: особенности рынка требуют точности в выборе управленцев и понимания местной специфики, менталитета и нюансов трудовых отношений в стране.