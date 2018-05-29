Как надо получать удовольствие

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В эти весенние дни «Левада-центр» спрашивал людей, какое занятие доставляет им самую большую радость, удовольствие. Для выбора им предлагался длинный список в три десятка занятий. Список был составлен исследователями довольно давно, и было интересно увидеть, что в нынешнем году предпочтения россиян кое в чем изменились. Не выросла, осталась на последнем месте и на смешном уровне в 1% любовь к «участию в политике»; выходит, и те, кто занимается политикой по долгу службы, делают это без удовольствия.

Самые сильные изменения обнаружились в частоте ответов «работать в полную силу». В 2010 г. этот ответ был фактически в первой пятерке, теперь он в пятерке последней. (То, что ценность труда помаленьку уходит, показывают и другие исследования.) Ушел с первого места ответ «получать хорошие деньги». Его давала треть опрошенных, теперь – только четверть. Видно, радость такого рода встречается теперь пореже. О деньгах говорится еще в одном ответе: мол, нравится «тратить деньги не считая». Людей, которым это нравится более всего, было и есть около 15%. Интересно, что такая склонность не сильно зависит от того, сколько денег в кармане. А вот между молодыми и старыми разница по этому признаку в 2,5 раза. Молодость легкомысленна.