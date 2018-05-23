Нелюбовь из телевизора

Осведомленность россиян об акциях протеста 5 мая 2018 г. «Он нам не царь» существенно уменьшилась по сравнению с акцией «Он вам не Димон» 26 марта 2017 г., зато отношение к протестующим улучшилось. Такой расклад – результат снижения интереса телевидения к протестам: популярность темы на федеральных каналах повышает информированность о митингах, но задает негативную установку в отношении их.

Как следует из данных майского опроса фонда «Общественное мнение», доля знающих или что-то слышавших о приуроченных к инаугурации Владимира Путина митингах по сравнению с выступлениями против коррупции 26 марта 2017 г. сократилась с 47 до 28%. Снижение информированности произошло повсеместно (акции прошли более чем в 60 городах, включая столицы): в Москве – с 61 до 43%, в других мегаполисах – с 56 до 34%, в малых городах (менее 50 000 жителей) – с 40 до 24%.

В прошлом году уличным акциям предшествовал выход фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», который посмотрели несколько миллионов пользователей YouTube. Фильм – вернее, отсутствие внятной официальной реакции на него – стал поводом для уличных акций. Тогда массовость акций и активное участие в них молодежи впечатлили правящий класс – произошедшее долго и бурно осуждалось на центральных телеканалах, которые стремились дискредитировать протест, его инициаторов и участников, напоминает социолог ФОМа Григорий Кертман.

В 2018 г. телеканалы освещали протесты меньше: доля назвавших телевидение главным источником информации об акции оппозиции снизилась с 50% весной 2017 г. до 35,7% весной 2018 г. Одновременно с 28 до 35,7% выросла доля черпавших сведения из соцсетей и с 19 до 28,5% – с новостных сайтов, такой сдвиг объясняет, почему большинство осведомленных хорошо представляли себе причины выхода людей на улицы. И год назад, и сейчас относительное большинство тех, кто знал об акциях, придерживалось нейтралитета – не поддерживали протестующих, но и не осуждали. Но год назад осуждающих было в 1,5 раза больше, чем одобряющих, теперь же их доли практически сравнялись. Такие результаты отражают и эффект работы телеканалов, и их влияние на мнения людей о текущих событиях, говорит Кертман.

В исследовании 2018 г. россиянам впервые был задан вопрос об оценке действий полиции и сотрудников Росгвардии при разгоне (всего, по данным «ОВД-инфо», было задержано более 1600 человек, в том числе школьники). 36% сочли их соответствующими обстановке, но столько же назвали их чрезмерно жесткими, о чрезмерном гуманизме сотрудников правоохранительных органов заявили 4%.