Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Управление гневом
Протестующие граждане научились управлять своими эмоциями
В отличие от чиновников и полицейских, которые не пытаются охладить собственный пыл
Максим Трудолюбов
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Российские политические менеджеры считают, что граждане постоянно находятся в гневе – это следует из поведения властей. Власти легко признаются, что большинство реальных проблем решить не могут, зато могут эффективно управлять народным гневом: тушить пожар не в лесу, где горит, а в медиа и на улице, где может проявиться гнев.
Вся «мягкая» политика в России, т. е. та, которая не про жесткое и главное – не про месторождения, торговлю нефтью, оружием и т. д., сводится к попыткам управлять эмоциями граждан. Тут задачи понятны: устроить шоу, отвлечь и перенаправить внимание, распропагандировать, сделать символический жест, предвосхитить обвинения, снять накал страстей, не решая проблемы.
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