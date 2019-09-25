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Задержание и последующие мытарства якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву «изгонять из Кремля тьму», породили, как нетрудно было предсказать, вал насмешек и пародий, но и интереса – по популярности в Facebook этот сюжет соперничает разве что с Гретой Тунберг, чье выступление в ООН сейчас обсуждает весь мир. Запрос в Google «шаман идет» выдает десятки страниц новостных сообщений, картинок и мемов. Из-за реакции силовиков шаманом заинтересовались даже те, кому в голову не пришло бы возлагать какие-либо надежды в вопросах будущего страны на помощь сакральных сил.

Собственно, если вы не верите в сверхъестественное, то нужно признать, что так магия и действует: через веру тех, кто в нее верит и присоединяется к действу; через тайные надежды тех, кто не то чтобы прямо верил, но в глубине души думает: ну а чем черт не шутит, хуже не станет – и распространяет хайп. Но главное – через суеверия тех, против кого колдовство направлено. Тех, кто всерьез пугается вмешательства в свою жизнь враждебных духов и начинает накачивать магию собственными ресурсами: своими эмоциями, а за ними и действиями (или их отсутствием), примененными не по делу полномочиями, проявленным на людях страхом. 40 автоматчиков, задерживающих безобидного юродивого под видеозапись, – это ресурсы, и это свидетельство. Это важное и реальное действие, выдающее если не ужас перед мистическим противником, то по крайней мере весьма серьезное к нему отношение. Психиатрическая экспертиза (которую, кстати, шаман прошел и был признан здоровым) – это серьезное действие серьезных людей, увидевших в нем реальную (для себя) опасность. Теперь у нас шаман на полном же серьезе объявлен подозреваемым по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности – ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса, куда уж серьезнее. И записывает под давлением силовиков обращение, призывающее его сторонников разойтись, и их, в свою очередь, убеждают оставить лагерь другие «вежливые человечки» – на этот раз не представившиеся. В борьбу с походом шамана уже вовлечены Росгвардия (при задержании, как утверждается, пострадал один из ее сотрудников), СКР, возбудивший дело, МВД (его сотрудники задерживали участников похода за нарушение ПДД и отобрали два автомобиля – чем смогли, тем и внесли свой вклад) и, как подозревают очевидцы последнего разгона, ФСБ. Вся королевская рать, серьезные люди.