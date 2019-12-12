Как дело Егора Жукова из демонстрации силы стало демонстрацией слабости
Да, у среднего читателя притупилось ощущение вопиющей несправедливости [дела Егора Жукова], но это хорошая мина при плохой игре
Если на выборах в США в 2008 г. «водопроводчику Джо» удалось стать собирательным образом американского среднего класса, то Егор Жуков, получивший условный срок 6 декабря, вполне может претендовать на то, чтобы считаться собирательным образом городской российской молодежи.
Он выглядит как парень, которого вы встретите в любом московском кафе с книжкой или ноутбуком. Улыбчивый студент, записывающий свои видео на фоне стенки и говорящий просто то, что он думает, не похож ни на мажора, ни тем более на экстремиста. Напротив, это классический умный и смелый парень – что-то среднее между Гарри Поттером и Тимуром и его командой. Парни хотят дружить с такими, девушки хотят встречаться с такими, а мамы и тех и других хотят, чтобы их дети водили компанию как раз с такими людьми.