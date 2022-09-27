Шаг назад – и два вперед

Ситуация в сегментах программного обеспечения (ПО) и железа кардинально различалась еще до начала санкций. В России достаточно много профессиональных и конкурентоспособных софтверных компаний, но в микроэлектронике мы сталкиваемся с единичными организациями, соответствующими требованиям о локализации и с высокой независимостью от зарубежных технологий и элементной базы. Поэтому на фоне беспрецедентных санкций шаги к технологической независимости на рынках ПО и железа также существенно различались.