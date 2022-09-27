Шаг назад – и два вперед

Шаг назад – и два впередКак софт компенсирует недостатки в развитии микроэлектроники
Ситуация в сегментах программного обеспечения (ПО) и железа кардинально различалась еще до начала санкций. В России достаточно много профессиональных и конкурентоспособных софтверных компаний, но в микроэлектронике мы сталкиваемся с единичными организациями, соответствующими требованиям о локализации и с высокой независимостью от зарубежных технологий и элементной базы. Поэтому на фоне беспрецедентных санкций шаги к технологической независимости на рынках ПО и железа также существенно различались.
Для софтверного рынка был оперативно разработанный план поддержки, создание индустриальных центров компетенций, которые должны формировать консолидированный заказ на ПО, госсубсидии на разработку и внедрение, в перспективе – создание отечественного аналога GitHub (веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки) и потенциальная возможность экономии ресурсов разработчиков за счет переиспользования готовых модулей. Безусловно, работа потребуется напряженная, но задел хороший и ресурсы есть.