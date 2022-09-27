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Шаг назад – и два вперед

Как софт компенсирует недостатки в развитии микроэлектроники
Игорь Калганов , генеральный директор ГК «Иннотех»

Ситуация в сегментах программного обеспечения (ПО) и железа кардинально различалась еще до начала санкций. В России достаточно много профессиональных и конкурентоспособных софтверных компаний, но в микроэлектронике мы сталкиваемся с единичными организациями, соответствующими требованиям о локализации и с высокой независимостью от зарубежных технологий и элементной базы. Поэтому на фоне беспрецедентных санкций шаги к технологической независимости на рынках ПО и железа также существенно различались.

Для софтверного рынка был оперативно разработанный план поддержки, создание индустриальных центров компетенций, которые должны формировать консолидированный заказ на ПО, госсубсидии на разработку и внедрение, в перспективе – создание отечественного аналога GitHub (веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки) и потенциальная возможность экономии ресурсов разработчиков за счет переиспользования готовых модулей. Безусловно, работа потребуется напряженная, но задел хороший и ресурсы есть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных