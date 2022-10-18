Почему Сербия не сдаст Россию

Когда началась активная фаза военного конфликта на Украине, Совет безопасности балканской страны принял решение: будучи по конституции нейтральным государством, Сербия не присоединяется ни к чьим внешним санкциям в отношении третьих стран. Это решение президент Александр Вучич с тех пор повторял не раз, и не было оснований сомневаться в его системности. Более того, Вучич подчеркивал: «Пока я работаю президентом Сербии, никаких санкций против России не будет». Это решение, судя по данным социологических опросов, поддерживалось абсолютным большинством сербского общества, на которое, собственно, сербский лидер и опирался прежде всего. Ведь несмотря на то что он всегда был искренним идейным русофилом, мнение подавляющего большинства для него как для президента на первом месте. Кстати, ровно по этой причине Вучич так и не решил вопрос с «разграничением» Косова: не было поддержки большинства граждан, несмотря на периодически мелькавшее «окно возможностей».