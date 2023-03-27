Придут за Маском

В продолжение давней шутки Дмитрия Рогозина про батут – Илон Маск может и допрыгаться. «Некоторые представители администрации [Байдена] предполагают, что правительству, возможно, когда-нибудь понадобится разрушить империю Маска, как это было сделано более века назад с империей Джона Д. Рокфеллера», – осторожно сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.