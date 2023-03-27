Придут за Маском

Придут за МаскомГлобальные бизнесмены еще есть, но эпоха глобального бизнеса уже закончилась
В продолжение давней шутки Дмитрия Рогозина про батут – Илон Маск может и допрыгаться. «Некоторые представители администрации [Байдена] предполагают, что правительству, возможно, когда-нибудь понадобится разрушить империю Маска, как это было сделано более века назад с империей Джона Д. Рокфеллера», – осторожно сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.
Standard Oil Рокфеллера в 1911 г. разделили на 34 формально независимые компании, защищая свободу торговли: компания занимала монопольное положение на топливном рынке США. Империя Маска тоже велика. Его Tesla – крупнейший производитель электромобилей. Starlink, предоставляющая высокоскоростной спутниковый интернет, – самая большая частная спутниковая группировка на орбите. Аэрокосмическая SpaceX – исполнитель гигантских госзаказов. А прошлой осенью Маск покорил Twitter – соцсеть в 1,3 млрд зарегистрированных пользователей.