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Придут за Маском

Глобальные бизнесмены еще есть, но эпоха глобального бизнеса уже закончилась
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

В продолжение давней шутки Дмитрия Рогозина про батут – Илон Маск может и допрыгаться. «Некоторые представители администрации [Байдена] предполагают, что правительству, возможно, когда-нибудь понадобится разрушить империю Маска, как это было сделано более века назад с империей Джона Д. Рокфеллера», – осторожно сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

Standard Oil Рокфеллера в 1911 г. разделили на 34 формально независимые компании, защищая свободу торговли: компания занимала монопольное положение на топливном рынке США. Империя Маска тоже велика. Его Tesla – крупнейший производитель электромобилей. Starlink, предоставляющая высокоскоростной спутниковый интернет, – самая большая частная спутниковая группировка на орбите. Аэрокосмическая SpaceX – исполнитель гигантских госзаказов. А прошлой осенью Маск покорил Twitter – соцсеть в 1,3 млрд зарегистрированных пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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